[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오후 신길근린공원에서 열린 신길5동 주민자치회 주민총회에 참석해 주민자치회 위원들과 함께 기념촬영을 했다.

주민총회는 동 단위 의사결정기구로 주민 생활과 밀접하게 연관된 문제의 해결과 발전 방안을 숙의하고 결정하기 위해 마련된다.

이날 총회는 코로나19의 확산을 방지하기 위해 소규모 대면 방식과 유튜브 생중계를 통한 비대면 방식으로 진행됐다.

채현일 구청장은 "지역발전을 위해 애써주시는 주민자치회를 비롯한 모든 분들께 감사드리며, 선정된 동별 주요사업들이 활발히 추진될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

