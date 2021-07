[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 울산에서 무룡중학교 관련 1명을 포함해 11명의 신규 확진자가 나왔다.

3일 울산시에 따르면 이날 0시부터 오후 7시까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 11명의 신규 확진자가 발생했다.

신규 확진자 중 7명은 기존 확진자와 접촉해 감염됐다. 3명은 지난달 26일부터 이달 2일까지 각각 러시아, 우즈베키스탄, 인도네시아에서 입국한 뒤 확진됐다.

나머지 1명은 감염경로가 확인되지 않았다. 앞서 집단·연쇄 감염이 발생한 무룡중학교 관련 확진자 1명이 자가격리 중에 양성 판정을 받았다. 이로써 학교 관련 누적 확진자는 31명으로 늘었다.

지역별로는 중구 1명, 남구 5명, 북구 4명, 울주군 1명이다. 시는 신규 확진자 거주지를 방역하고, 접촉자와 동선을 파악하는 등 역학조사를 벌이고 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr