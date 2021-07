우리은행, 100% 비대면 주담대 '우리원주택대출' 출시

주담대부터 대환대출까지 모바일로 이용

3분 안에 금리 및 한도 확인 가능

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주 자회사 우리은행은 영업점 방문 없이 신청부터 실행까지 모바일로 가능한 우리원뱅킹 전용상품 ‘우리원주택대출’을 출시했다고 4일 밝혔다.

‘우리WON주택대출’은 금융권 최초로 ▲주택구입 ▲대환대출 ▲생활안정 등 자금용도 구분 없이 신청부터 실행까지 모바일로 가능하다. 주택구입자금의 경우 최대한도 5억원, 금리는 최저 연 2.74%(7월 2일 기준)이다.

특히 부부 공동명의인 경우에도 전자등기를 통해 담보제공자가 영업점에 방문하는 번거로움 없이 편리하게 이용할 수 있다. 보유 주택수 확인을 위한 세대원 동의절차도 미성년자까지 확대 적용했다.

또한 고객이 아파트·연립주택·다세대주택 등 주택종류에 따라 상품을 선택했던 기존 대출상품과 달리 주택종류를 자동분류해 ‘우리원주택대출’ 한 가지 상품으로 신청할 수 있다. ‘우리원주택대출’은 소득과 주택시세를 입력하면 ‘3분’ 안에 대출금리와 한도가 확인 가능하며 금리우대 조건도 5개로 간소화했다.

우리은행 관계자는 “신청부터 실행까지 전 과정이 모바일로 가능한 완전 비대면 주택담보대출 상품을 출시했다”며 “앞으로도 비대면 대출 대상을 확대해 영업점과 동일한 수준의 금융서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr