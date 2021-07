[아시아경제 조성필 기자] 카카오페이가 2일 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 본격적인 유가증권시장 상장 절차에 들어갔다.

총 공모주식은 1700만주다. 주당 공모 희망가는 6만3000원∼9만6000원, 이에 따른 공모 예정 금액은 1조710억원∼1조6320억원이다. 오는 29∼30일 기관 투자자 수요예측에서 공모가를 확정하고 다음 달 4∼5일에 일반 청약을 받는다. 이어 8월 12일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이다.

카카오페이는 국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약자 몫 공모주 물량 100%를 균등 배정하기로 했다. 류영준 카카오페이 대표는 "상장 이후 혁신 성장을 가속하고 주주 가치를 제고해 '전 국민 생활 금융 플랫폼' 비전에 한 발 더 다가설 것"이라고 말했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr