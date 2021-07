[아시아경제 조성필 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 99,800 전일대비 700 등락률 -0.70% 거래량 419,603 전일가 100,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 LG, 카카오모빌리티에 1000억원 지분 투자…"신사업 공동 모색"(상보)LG, ESG 위원회 첫 회의 개최…이수영 위원장 선임위기의 순간 이웃생명 구한 권현우 씨 등 5명 'LG의인상' close 가 모빌리티 플랫폼 카카오모빌리티에 1000억원 지분을 투자한다고 2일 공시했다.

LG측은 "환경·사회·지배구조(ESG) 경영 관점에서 카카오모빌리티와 협력을 통해 LG에너지솔루션의 배터리 주행 데이터 확보와 배터리 교환, LG전자의 전기차 충전 솔루션 등 LG계열사들의 미래 모빌리티 분야 신사업 기회를 모색하기 위해 이번 투자를 결정했다"고 밝혔다.

LG와 카카오모빌리티는 전략적 파트너십으로 발전할 수 있도록 정기적으로 협력 방안을 논의해 나갈 예정이다.

