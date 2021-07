펄어비스 '검은사막', 스팀 MMORPG 장르 판매 1위

[아시아경제 강나훔 기자] 펄어비스는 자사 게임 검은사막이 세계 최대 게임 플랫폼 '스팀'의 북미·유럽 MMORPG(다중접속임무수행게임) 장르 판매 1위를 차지했다고 2일 밝혔다. 북미·유럽 직접 서비스를 시작한 지난 2월 판매 및 인기 순위 1위를 달성한 데 이은 두 번째 성과다.

펄어비스 관계자는 "전 세계 동시 선보인 신규 클레스 ‘커세어’와 ‘썸머 시즌’ 프로모션 효과가 더해지며 판매 상승을 이끌었다. 신규 콘텐츠 업데이트 이후 검은사막 스팀 신규 이용자는 500%나 증가했다"고 설명했다.

한국 역시 신규 이용자 157%, 복귀 이용자 139% 증가했다. 일본과 대만, 러시아, 터키 지역도 신규 및 복귀 이용자가 크게 상승했고, 태국은 신규 이용자가 769%, 동남아 지역은 618%로 급증했다.

펄어비스는 중국 시장 공략도 준비중이다. 앞서 검은사막 모바일은 지난달 28일 중국 내 게임 서비스 허가인 '판호'를 발급받았다. 검은사막 모바일은 중국 최대 게임 사이트 ‘17173’에서 모바일 게임 기대 순위 3위에 올랐다.

