이마트24, 기내식 감성 도시락 '경품 행사'…“무착륙 항공권 받자”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 31일까지 기내식 감성 도시락을 구매 시 추첨을 통해 무착륙 항공권을 선물하는 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

기내식 감성 도시락 3종(프라하편·뉴욕편·한국편)을 구입하면서 이마트24 모바일 앱의 통합바코드를 스캔 해 스탬프 1개를 적립하고 경품 응모 버튼을 누르면 된다. 이마트24는 추첨을 통해 5명에게 무착륙 관광비행 항공권(각 2매)를 증정한다. 당첨자는 다음달 4일 이벤트 페이지에서 발표한다.

무착륙 관광비행은 한국에서 비행기를 타고 출발해 상공에서 2~3시간 정도 비행하다 다시 인천공항에 내리는 일정이다. 다른 나라에 방문은 못하지만 면세점 이용이 가능하며, 실제 기내식까지 즐길 수 있어 해외여행 가는 기분을 제대로 느낄 수 있다.

기내식 도시락 할인 행사도 진행한다. 이달 말까지 삼성카드로 기내식 도시락 3종 결제 시 30% 할인된 가격으로 구입할 수 있다. 이마트24는 다음 달 중 ‘기내식 감성 하와이편’ 도시락을 선보이고 추후 라인업을 지속 확대해 나갈 계획이다.

이마트24 관계자는 “사이판과의 트래블버블 합의가 체결되면서 해외여행에 대한 관심과 기대감이 더욱 높아졌다”며 “해외여행이 생각나는 여름 휴가철에 기내식 감성 도시락에 관심을 갖고 구입하는 고객이 늘어날 것으로 보고, 다양한 마케팅 행사를 준비했다”고 말했다.

