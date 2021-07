거창지역자활센터 ‘전국 최우수기관’ 선정

자활사업 참여자 자립과 사업단 운영 분야, 높은 성과 보여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 보건복지부에서 시행한 2019년∼2020년 전국 지역자활센터 성과평가 결과 거창지역자활센터가 농촌형 전국 최우수기관에 선정되는 쾌거를 이뤘다.

이번 평가는 보건복지부가 전국 237개 지역자활센터를 유형별로 분류하여 자활사업 참여자 자활 성과, 사업단 운영성과 센터 운영실적, 외부자원 연계 등의 평가지표에 따라 평가를 했다.

거창지역자활센터는 모든 지표에서 높은 성적을 거둬 농촌형 전국 최우수기관에 선정됐다.

이번 최우수기관 선정으로 향후 보건복지부에서 인센티브를 지원할 예정이다.

추가 지원되는 사업비는 저소득층의 자립·자활을 도모하기 위한 프로그램 개발과 자활사업 활성화 등으로 활용한다.

구인모 거창군수는 “저소득 주민들이 자활사업을 통해 자립에 대한 꿈을 이어 나갈 수 있도록 우리 군 실정에 맞는 새로운 일자리 발굴과 자활사업 활성화를 위해 다양한 사업을 지속해서 펼쳐나갈 것”이라고 말했다.

거창지역자활센터는 환경, 주차장, 먹거리 등 7개 사업단과 2개 자활기업을 운영하며, 130여명의 저소득 주민들에게 일자리와 복지라는 두 가지 통합 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr