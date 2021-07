가상화폐 시장 두 '스타' 잭 도시와 머스크, 담판 나선다 [임주형의 테크토크]

오는 21일(현지시간) '더 비워드' 콘퍼런스서 담판

앞서 트위터 대화 통해 토론 합의

가상화폐 가격 변곡점 될지 주목

[아시아경제 임주형 기자] "함께 대화합시다. 당신 궁금증을 다 들어드리겠습니다.", "아주 좋군요. 그럼 해 봅시다."

미국 가상화폐 업계의 두 스타, 일론 머스크 테슬라 CEO와 트위터 창업자 출신 잭 도시의 담판에 전세계의 이목이 집중되고 있습니다. 두 사람은 오는 21일(현지시간) 비트코인 관련 콘퍼런스에서 토론을 할 예정입니다. 이번 담판은 가상화폐의 미래를 결정하는 중요한 분기점이 될 수 있습니다.

두 사람이 벌일 '세기의 담판'은 최근 트위터 대화를 통해 성사됐습니다. 최근 도시는 자신의 트위터 계정에 비트코인 컨퍼런스 '더 비 워드(The B word)' 홍보글을 올렸는데, 이에 대해 머스크 CEO가 답글로 "비 워드가 뭐냐, 양성애(bicurious)인가"라고 비꼬듯 물은 뒤 "아 맞다, 비트코인이군요"라고 정정했습니다.

도시는 머스크를 향해 "기괴하다"면서도 "행사에서 함께 대화를 합시다"라고 제안했고, 머스크가 "좋다, 합시다"라고 화답했습니다. 두 사람은 오는 21일 자산운용사 '아크 인베스트'의 캐시 우드 CEO가 주최하는 더 비 워드에서 만나 가상화폐 관련 정보를 공유하고, 그 미래에 관한 대화를 나눌 예정입니다.

두 사람의 대화는 향후 비트코인 등 가상화폐 시장의 중요한 분기점이 될 가능성이 있습니다. 두 사람은 가상화폐에 대해 자주 언급해 왔을 뿐 아니라, 가상화폐를 이용한 사업도 적극적으로 추진하고 있는 사업가들입니다.

테슬라는 지난 1분기(1~3월)에 약 15억달러(약 1조7016억원) 짜리 비트코인을 매수한 뒤 일부를 현금화하며 수익 실현에 성공한 바 있습니다. 도시가 창업한 금융결제 스타트업 '스퀘어'는 비트코인 관련 사업에 적극 진출하고 있습니다. 지난 1분기 스퀘어가 투자자들에게 보낸 서신에 따르면, 비트코인 사업은 전체 기업 매출의 약 70%를 차지합니다.

이렇다 보니 가상화폐 업계는 두 사람의 발언에 주목해 왔습니다. 특유의 직설적인 입담으로 유명한 머스크 CEO는 가상화폐 가격의 변동에 크고 작은 영향을 주기도 했습니다.

지난달 8일 머스크 CEO가 미국 코미디 방송 'SNL'에 출연했을 때는 "도지코인은 사기"라고 농담을 하면서, 가상화폐의 일종인 '도지코인' 가격이 고점 대비 40% 폭락하기도 했습니다.

이같은 사례처럼 오는 21일 콘퍼런스에서도 두 사람의 대화 내용에 따라 가상화폐 가격이 급격하게 변동할 수 있다는 시각이 나옵니다.

가상화폐에 대한 두 사람의 견해 차이도 주목받고 있습니다. 머스크 CEO와 도시 모두 가상화폐를 자신들의 사업에 적극적으로 이용하고 있지만, 그 미래에 대해서는 다소 엇갈리는 시각을 가지고 있습니다.

머스크 CEO의 경우, 과거 테슬라 차량 결제 화폐로 비트코인을 받겠다고 했으나 환경오염에 대한 우려로 철회한 바 있습니다.

이후 그는 "비트코인을 채굴하는 데 소비되는 에너지의 1% 미만인 다른 가상화폐를 찾고 있다"며 해결책 마련에 나서는가 하면, 친환경 에너지로만 가상화폐 채굴을 하는 기구인 미국 '비트코인 채굴 협의회'와 회의를 주최하기도 했습니다. 가상화폐는 전도유망하지만, 환경을 희생할 수도 없다는 게 그의 입장입니다.

반면 도시는 여러 가상화폐 가운데 오로지 비트코인의 미래만을 긍정하는 비트코인 지지자입니다. 비슷한 가상화폐이지만 다른 성질을 가진 도지코인 등 대안 상품에 대해서는 회의적인 입장을 보이고 있습니다.

도시에게 비트코인은 단순한 투자 수단이나 결제 체계가 아닌, 사회와 경제 구조를 뒤바꿀 수 있는 거대한 잠재력을 가진 기술입니다.

그는 최근 미국에서 열린 한 콘퍼런스에서 비트코인에 대해 "내 인생에서 가장 중요한 기술"이라며 "내가 트위터나 스퀘어에서 일하지 않았더라면, 지금쯤 비트코인 관련 기술을 개발하고 있었을 것이다. 또 비트코인 개발에 내 힘이 필요하다면 언제든 도울 준비가 돼 있다"고 강조했습니다.

도시는 비트코인에 "완전히 새로운 금융 인프라를 만들 가능성이 있다"며, 이를 통해 빈곤을 겪는 가정을 돕는 등 사회를 더욱 평등하게 만들 수 있다고 주장합니다.

이 때문에 도시는 가상화폐의 사유화, 혹은 가상화폐를 통해 부당한 이익을 취하는 일을 부정적인 시각으로 보고 있습니다. 도시는 앞서 머스크 CEO를 겨냥해 "어떤 한 사람이 가상화폐를 바꾸거나 막을 수 없다"고 비판하기도 했습니다.

이와 관련, 가상화폐 정보 매체인 '더블록'은 "머스크가 비트코인에 훨씬 비판적인 입장이라면 도시는 '비트코인 전도사'"라며 "두 사람의 토론은 흥미로울 것"이라고 전망했습니다.

가상화폐를 적극 이용하면서도 그 결점에 대해 회의적인 견해를 내놓길 마다하지 않는 머스크 CEO와 '비트코인 긍정론자' 도시가 다가올 콘퍼런스에서 어떤 결론을 내릴지 귀추가 주목되는 이유입니다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr