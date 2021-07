‘정읍IC~내장산 문화광장 구간’ 4차선 전면 개통

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자]=전북 정읍시가 지역개발 여건 혁신을 위한 SOC 기반 체계 구축에 총력을 다하고 있다.

시는 민선 7기 공약사업인 내장천변로 상동교에서 국도 1호선 접속도로까지 잔여구간 1.0㎞에 대해 4차선 확장 공사를 마치고 전면 개통했다고 2일 밝혔다.

내장천변로 확·포장 공사는 지난해 6월 착공해 지난달까지 총 사업비 35억원이 투입됐으며 상동교에서 국도 1호선 접속도로 구간 중 미확장 구간 0.7㎞를 기존 2차선에서 4차선으로 확장 개통한 사업이다.

도로 시점부 0.2㎞ 구간은 지난 2014년 양우건설에서 기부채납으로 확·포장했고 종점부 0.1㎞ 구간은 지난 2013년 익산지방국토관리청에서 국도 1호선 접속도로로 연결했다.

시는 그동안 2차선 병목구간으로 교통체증과 사고 위험이 유발됐으나 이번 확장개통으로 교통체증 해소와 안전한 도로 이용에 도움이 될 것으로 전망된다.

특히 정읍IC에서 내장산 문화광장까지 전 구간 4차선 개통으로 내장산 국립공원을 찾는 시민과 관광객은 물론, 앞으로 건설될 국민연금공단 연수원 이용객들에게 교통 편의를 제공할 것으로 기대된다.

국도 1호선 접근성 향상으로 물류비용 저감에도 크게 기여할 것으로 보인다.

유진섭 시장은 “도로 공사에 협조해 주신 시민들과 관광객들에게 감사드린다”며 “앞으로도 시민 모두가 체감하고 만족할 수 있는 SOC 기반 시설 확충에 최선을 다하겠다”고 말했다.

