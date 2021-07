함평군, 슬레이트 건축물 체계적 관리 현장 조사 나서

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 관내 슬레이트 건축물의 체계적인 관리와 효율적인 처리대책 마련을 위해 슬레이트 건축물에 대한 현장 조사에 나선다.

2일 군에 따르면 군은 지난 3월부터 건축물대장, 위성영상 등을 활용해 실시한 ‘2021년 슬레이트 건축물 실태조사’의 기초 조사 자료를 토대로 이달부터 현장 조사를 실시한다.

이번 실태조사는 ‘슬레이트 철거·처리지원과 지붕개량 지원사업’의 비용과 규모를 파악해 원활한 예산 확보와 사업추진을 하기 위한 것이다.

1급 발암물질인 석면으로부터 군민들의 건강을 보호하고 안전한 생활환경을 조성하기 위해 추진하고 있다.

조사 대상은 해체와 철거가 필요한 슬레이트 건축물로 건축물 소재지, 건축물대장 등재 여부, 소유자, 건축용도, 사용 여부, 건축면적, 슬레이트 지붕 면적, 지붕 덧씌움 여부 등을 조사한다.

특히, 지난 2013년 실태조사 당시 조사가 미흡했던 미등재 건축물, 재개발 또는 리모델링 등으로 자연 감소한 물량, 대규모 비주택 슬레이트 건물 등에 대해서도 실태조사를 할 계획이다.

군은 오는 9월 말까지 현장 조사를 실시하고 한국환경공단 시스템에 조사 결과를 입력해 활용할 계획이다.

군 관계자는 “조사원들이 실태조사를 위해 주택이나 축사, 공장 등에 방문 시 원활하게 조사가 이뤄질 수 있도록 군민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.

