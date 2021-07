창원시, '2021 창원 빅데이터 공모전' 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 빅데이터를 활용한 공공 아이디어와 서비스 발굴을 위한 '2021 창원 빅데이터 공모전'을 개최한다고 2일 밝혔다.

빅데이터 분야에 창의적인 아이디어를 보유하고 있는 대학생, 대학원생이라면 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 빅데이터 분석 방법·활용방안을 제시하는 기획 부문과 분석 부문으로 나눠진다.

1차 시 빅데이터 실무진과 2차 '창원시 빅데이터위원회' 및 관련 부서의 평가를 통해 6개팀(기획3, 분석3)이 선정된다.

2차 통과자 전원은 수상 대상이며, 최종 발표 평가를 통해 순위를 결정한다.

공모전 시상은 기획과 분석 부문별 최우수상 1개팀과 우수상 1개팀, 장려상 1개팀에 총 1000만원의 상금과 창원 시장상이 주어진다.

수상작은 창원시 빅데이터 분석 사업에 활용될 예정이다.

공모전 참가는 9월 30일까지 온라인으로 제출해야 한다. 자세한 내용은 창원시 빅데이터 포털에서 안내받을 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr