코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다

장초반 1038.07 고점 경신

한달간 제약주 12.38% 상승

주춤하던 주가 다시 상승탄력

[아시아경제 송화정 기자]그동안 주춤했던 제약·바이오주가 최근 코스닥 상승을 이끌면서 주가 회복에 대한 기대감이 커지고 있다. 백신 접종 확대와 코로나19 델타 변이 확산이 제약·바이오주에 변수로 작용할 것으로 보인다.

2일 오전 9시25분 기준 코스닥은 전일 대비 0.37포인트(0.04%) 오른 1036.01을 기록했다. 장 초반 1038.07까지 올라 다시 장중 고점을 경신했다. 코스닥의 이같은 강세는 제약주가 이끌었다. 코스닥 업종지수별 최근 한달간 등락률을 보면 제약은 12.38% 오르며 가장 큰 폭의 상승세를 보였다. 이어 소프트웨어(10.16%), 일반전기전자(10.02%)가 두 자릿수 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스닥은 5.49% 상승했다.

코스닥 시총 상위주 중 제약·바이오주인 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 163,400 전일대비 700 등락률 +0.43% 거래량 113,473 전일가 162,700 2021.07.02 11:23 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close 은 최근 한달간 16.8% 올랐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 83,700 전일대비 1,800 등락률 -2.11% 거래량 1,211,918 전일가 85,500 2021.07.02 11:23 장중(20분지연) 관련기사 렘데시비르 50배 효과! 임상결과 발표!코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신25살 코스닥 장중 최고치 팡파르 close 은 25.18%, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 89,600 전일대비 1,900 등락률 +2.17% 거래량 316,112 전일가 87,700 2021.07.02 11:23 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세미국 증시 훈풍에…코스피 장중 3300선 돌파 close 은 24.75% 각각 상승했다.

코로나19 이후 강한 상승세를 이어왔던 제약·바이오주는 올들어 코로나19가 진정 국면에 접어들고 백신 접종이 확대되면서 부진한 주가 흐름을 보였다. 올해 상반기 코스닥이 7.58% 상승했는데 제약은 4.88% 하락해 시장 수익률에 큰 폭으로 못미쳤다. 코스닥 150 헬스케어는 19.92%나 빠졌다. 이명선 신영증권 연구원은 "백신 개발의 성공과 접종률이 높아짐에 따라 진단기업의 약화된 성장 동력과 셀트리온을 제외한 치료제 개발 성과 부재, 그리고 임상 실패 등의 악재로 연초부터 제약·바이오 업종은 조정을 보이고 있다"면서 "하반기 본 계약을 앞두고 백신 관련주와 최근 변이 바이러스 확산으로 진단주가 주목을 받고 있으며 코로나19 종식 전까지 제약·바이오주의 변동은 계속될 것"이라고 분석했다.

최근 강세를 보이곤 있지만 제약·바이오주의 조정이 쉽게 끝나진 않을 것이란 전망이다. 하태기 상상인증권 연구원은 "제약·바이오주는 3분기 저점을 보인 후 4분기에 회복할 것으로 전망된다"면서 "4분기부터 내년 임상 진전과 신약 개발에 대한 기대가 반영되며 의미있는 주가 반등이 나타날 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr