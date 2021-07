네이버 마이박스, 한컴·OGQ와 서비스 연동 강화

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 개인용 파일저장 클라우드 서비스인 '네이버 마이박스(MYBOX)'가 한글과컴퓨터, OGQ 등 외부업체와의 서비스 연동을 강화한다.

2일 네이버에 따르면 마이박스는 한컴이 무료로 제공하는 '한컴오피스 Web'에서도 문서 생성 및 편집, 프레젠테이션이 가능하도록 서비스를 확장했다.

기존에도 마이박스와 네이버 오피스를 기본 연동해 저장된 한글 및 MS 오피스 등 일반 문서 보기는 물론, 생성 및 편집까지 손쉽게 작업할 수 있었다. 이번 연동은 별도의 문서 편집 프로그램을 설치하지 않아도 웹 브라우저와 인터넷 연결만 있으면 언제 어디서든 문서를 열고 편집할 수 있다.

마이박스에서 '새로 만들기'를 통해 한컴오피스 Web에서 신규 생성 후 마이박스에 저장한 문서를 PC로 내려받아 작업도 가능해 효율적이다. 편집 내용은 마이박스에 자동 저장되며, 작업 중 브라우저를 이탈해도 유실 위험 없이 안전하게 보관된다. 이 외에도 '내 컴퓨터에 내려받기'를 통해 사용자가 원하는 상황에 따라 문서를 보관할 수 있다. 이동 중에는 안드로이드, iOS 마이박스 문서 뷰어 앱을 통해 바로 내용을 확인하면 된다.

소셜 크리에이터 플랫폼 OGQ와의 연동도 강화된다. OGQ는 ‘커스텀 디자인 빌더(Custom Design Builder·CDB)’를 통해 마이박스 이용자들에게 개인 사용 목적의 디지털 악세사리와 생활문구, 커스텀 의류 등 실물상품 인화 서비스를 제공중이다.

마이박스에서 사진 선택 후 ‘굿즈 구매’를 누르면 OGQ마켓으로 연결된다. 핸드폰 케이스, 스마트톡, 에어팟 케이스, 쿠션 등 원하는 상품을 선택하고, 사진 크기나 배경색을 조절해 시안을 확인한 후 주문하면 된다. 주문 수량이 1개인 경우에도 제작할 수 있으며, 저작권이 인증될 경우 OGQ 에서 직접 판매도 가능하다. 향후 액자, 앨범, 후드티 등 상품 라인업 확장과 더불어 포토북, 인화 서비스도 준비중이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr