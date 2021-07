CJ제일제당, ‘고메 프리미엄 피자’ 신제품 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당이 ‘고메 프리미엄 피자’ 라인업을 확대하며 냉동피자 시장 키우기에 나섰다.

CJ제일제당은 ‘고메 칠리핫도그 피자’와 ‘고메 갈릭베이컨치즈 피자’ 등 고메 프리미엄 피자 신제품 2종을 출시했다고 2일 밝혔다.

‘고메 칠리핫도그 피자’는 미국의 길거리 대표 음식인 칠리핫도그를 피자 위에 담아낸 제품이다. ‘고메 갈릭베이컨치즈 피자’는 체다모짜렐라 치즈와 마늘크림소스가 ‘단짠단짠’(달고 짠)의 맛을 내고 베이컨 특유의 훈연향이 특징이다.

두 제품 모두 CJ제일제당 발효기술 기반의 ‘3단 발효 숙성’ 기술을 적용, ‘숨 쉬는 도우’와 수타 반죽으로 부드럽고 푹신하면서도 쫄깃한 도우를 구현했다. 셰프가 본인만의 비법 소스에 신선한 원물을 넣어 만드는 방식을 적용해 다양한 소스들의 풍미도 살렸다. 이번 신제품 출시로 ‘고메 프리미엄 피자’는 기존 ‘고메 마르게리타 피자’, ‘고메 칠리감바스 피자’, ‘고메 콰트로포르마지 피자’까지 모두 5종을 갖추게 됐다.

‘고메 프리미엄 피자’는 지난해 12월 출시 후 올해 6월까지 250만개 가량 판매되며 지속적인 성장세를 보이고 있다. ‘맛집에는 없는 맛있는 피자, 오직 고메에서만’을 슬로건으로 마케팅 활동을 펼치고 있는 가운데, 기존 냉동피자와 차별화된 제품이라는 평가를 받으며 입소문을 타고 빠르게 인지도가 확대되고 있다.

CJ제일제당은 이번 라인업 확대를 계기로 냉동피자에 대한 기존 소비자 인식을 바꿔나가는 데 주도적 역할을 하겠다는 계획이다. CJ제일제당 관계자는 “’고메 프리미엄 피자’는 차별화된 기술력과 전문 셰프 레시피를 토대로 맛 품질을 확보한 제품”이라며 “소비자 눈높이와 요구에 맞춘 트렌디한 메뉴 중심으로 포트폴리오를 확대하며 시장을 키워나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr