풀무원, 자연은 맛있다 ‘정비빔면’ 비건 인증 획득

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원의 첫 비빔면 제품 중 하나인 ‘정비빔면’이 정식 비건(채식주의) 인증을 받았다.

풀무원식품은 라면 브랜드 ‘자연은 맛있다’의 ‘정비빔면’이 한국비건인증원의 비건 인증을 획득했다고 2일 밝혔다. 풀무원 라면이 비건 인증을 받은 것은 지난해 ‘정면’에 이어 두 번째다.

풀무원은 지난 4월 깔끔·고소·매콤 3가지 맛을 골라 먹는 콘셉트의 ‘정백홍 비빔면’ 3종을 출시했다. 그중 ‘정비빔면’은 육류 원료를 첨가하지 않고 사과, 배 등 과일농축액과 고추장을 숙성해 감칠맛을 냈다. 콩에서 얻은 식이섬유인 소이화이버를 함유해 쫄깃한 면의 식감을 완성했다.

한국비건인증원은 해외 비건 인증보다 인증 절차가 엄격하고 까다롭기로 알려져 있다. 한국비건인증원은 식품의약품안전처의 승인을 받고 식품 및 화장품의 비건 인증·보증을 담당하는 정식 기관이다. 비건 인증은 동물 유래 원재료를 사용하거나 이용하지 않고 교차 오염되지 않도록 관리하며, 동물실험을 하지 않은 제품에만 주어진다.

국내 라면 제품 중에는 ‘정면’이 2020년 최초로 이 인증을 획득한 바 있다. 풀무원은 정면과 함께 정비빔면 패키지에도 한국비건인증원 비건 마크를 부착해 소비자 신뢰도를 높일 계획이다.

권순원 풀무원식품 자맛 사업부 PM은 "비건 인증을 마친 ‘정비빔면’과 ‘정면’은 국내서도 증가 추세인 비건들도 맛있게 라면을 즐길 수 있도록 출시한 제품"이라고 말했다.

