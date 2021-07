[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 콜센터 전 직원을 정규직으로 전환했다.

용인시는 1일 콜센터에 비정규직으로 근무하는 근로자 25명 전원을 정규직으로 전환하고 임명장을 전달했다고 2일 밝혔다.

또 지난달 정규직으로 공개 채용한 1명에 대해서도 임명장을 전달했다. 이로써 시 콜센터는 모든 직원이 정규직으로 근무하게 됐다.

시는 2018년부터 정부의 '공공부문 비정규직 근로자의 정규직 전환 정책'에 따라 비정규직 근로자를 정규직으로 전환하고 있다.

정부 계획안에 맞춰 첫해는 기간제 근로자 108명을, 2019년에는 파견ㆍ용역 근로자 132명을 정규직으로 전환했다.

아울러 매년 정규직 전환에 앞서 노ㆍ사 및 전문가협의회를 구성해 전환 대상, 시기, 임금, 정년 등을 결정하고 있다.

이번에 정규직으로 전환된 콜센터 근로자는 공무직 근로자 임금체계를 적용받는다.

