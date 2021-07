◇ 승 진

<법인장>

▲KB마이크로파이낸스 미얀마법인 장갑경

<지점장>

▲구월동종합금융센터 김동락 ▲창원종합금융센터 김연주 ▲화양동지점 이규명 ▲선부동종합금융센터 장진호 ▲종암동지점 주칠옥 ▲화곡동지점 최혁 ▲서초동종합금융센터 홍숙이

◇ 전 보

<부장>

▲개인고객기획부 박기옥

<지점장>

▲방이역지점 구희영 ▲부천남부역지점 이준호

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr