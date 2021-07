윤석열 "어떠한 비난과 유혹에도 흔들리지 않겠다"…'애처가' 소개 글도 복구

[아시아경제 김초영 기자] 대권 도전을 선언한 윤석열 전 검찰총장이 1일 "한 걸음, 한 걸음 어떠한 비난에도 유혹에도 흔들리지 않겠다"고 밝혔다.

윤 전 총장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "오직 공정과 상식으로 대한민국의 위대한 국민 여러분과 함께 걷겠다"며 이같이 말했다.

그는 "6월29일 국민 여러분께 제 진심을 말씀드리며 새로운 길로 나섰다"며 "이제 국민의 윤석열로서 새 걸음을 내딛는다"라고 덧붙였다.

한편 이날 윤 전 총장의 페이스북 계정 소개란에서 '애처가' 태그가 사라졌다가 1시간여 만에 다시 복구되는 해프닝이 벌어지기도 했다.

윤 전 총장은 이날 페이스북 소개란에서 '애처가'와 '아메리칸 파이를' 2개 태그를 삭제했다가, 오후 4시쯤 '애처가' 태그를 복구했다. 애처가 태그를 내렸다는 보도가 나온 지 약 1시간 만이다.

앞서 윤 전 총장은 지난달 29일 페이스북 계정을 개설하면서 △애처가 △국민 마당쇠 △아메리칸 파이를 △토리아빠 나비집사 △엉덩이탐정 닮았다고 함 5개 태그를 달았다.

하지만 이틀 뒤인 이날 '애처가' 태그가 사라지면서 정치권에서는 윤 전 총장의 부인 김건희 씨를 둘러싼 논란과 관련이 있는 것이 아니냐는 의구심이 나왔다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr