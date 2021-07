[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강동구 ▲기획경제국장 안인엽 ▲복지가족국장 이상용 ▲문화환경국장 박태근 ▲건설교통국장 장경자 ▲구의회사무국장 권병식 ▲교육지원과장 정진수 ▲재무과장 김현례 ▲지방소득세과장 오동진 ▲사회복지과장 신수정 ▲여성가족과장 서점옥 ▲장애인복지과장 주희범 ▲청소행정과장 김희숙 ▲투자유치과장 오현택 ▲보건행정과장 박홍우 ▲보건위생과장 이선호 ▲명일제2동장 정일근 ▲천호제2동장 배경숙 ▲성내제3동장 양승호 ▲둔촌제2동장/둔촌제1동장 겸임 황희주 ▲구의회사무국 전문위원 곽인환 ▲강일동장 직무대리 신숙 ▲상일제1동장 직무대리 구영애▲상일제2동장 직무대리 곽종섭 ▲암사제1동장 직무대리 심건희 ▲암사제3동장 직무대리 진금달▲ 성내제2동장 직무대리 한미정▲길동장 직무대리 김준오

박종일 기자 dream@asiae.co.kr