백신 물량확보·도입추진에 1조5000억원…질병청, 추경 3조3585억원 편성

올해 질병청 총지출 6조6986억원으로 늘어

[아시아경제 김지희 기자] 질병관리청은 1일 임시 국무회의에서 3조3585억원 규모의 제2회 추가경정예산안이 의결됐다고 밝혔다. 이번 예산안은 안정적인 코로나19 예방접종과 방역대응 지원에 중점을 두고 편성했다.

먼저 코로나19 예방접종 실시에 2조원 가까이가 추가로 편성됐다. 코로나19 백신의 신속하고 충분한 물량 확보 및 도입 추진을 위해 1조5237억원이 배정됐다. 국제적 수급 불확실성과 18세 미만 접종 대상 확대 등에 대비하기 위해 지난 4월 추가 구매 계약한 화이자 백신 4000만 회분의 구매비용이 반영됐으며, 추가 접종 및 변이 바이러스 대응 등을 위해 내년도 도입될 국내외 백신 계약에 필요한 선급금도 더해졌다.

또 하반기 민간 위탁의료기관을 활용한 접종 추진에 따른 국가예방접종 시행비 지원에 2957억원이 편성됐다. 단 올해 위탁의료기관 접종횟수 약 6628만회 중 기존편성 소요분인 1500만회분은 제외됐다. 예방접종센터 기존 266개소에 더해 하반기 추가 설치예정인 16개소 등 총 282개소에 대한 운영비 564억원, 의료인력 인건비 1557억원도 지원한다.

코로나19 예방접종으로 인한 이상반응 발생 시 피해보상 지원에는 160억원이 배정됐다. 중증이면서 인과성 근거자료 불충분으로 심의된 경우 적정 범위의 치료비(최대 1000만원)를 지원하기 위한 예산도 포함됐다. 규모는 20억원이다.

코로나19 방역대응도 지원한다. 선별진료소 및 임시선별검사소, 선제검사 등의 코로나19 진단 검사비용 지원금도 1조739억원 추가됐다. 코로나19로 인해 자가격리 통지서를 발부받은 입원·격리자의 생활지원비 1715억원, 유급휴가비 630억원도 담겼다.

이에 따라 올해 질병청 총지출 규모는 3조3401억원에서 6조6986억원으로 늘었다.

정은경 질병청장은 “11월 집단면역 형성을 위해 하반기 접종에 부족함이 없도록 백신의 안정적 수급과 원활한 예방접종에 만전을 기하는 동시에 코로나19 확산 방지 등 방역 대응에도 총력을 기울일 것”이라고 밝혔다.

