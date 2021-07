시진핑 "中 괴롭히면 강철 만리장성에 머리 깨질 것"(종합)

공산당 창당 100주년 행사

[아시아경제 조현의 기자] 시진핑 중국 국가 주석이 중국공산당 창당 100주년을 맞은 1일 "외부 세력이 괴롭히면 14억 명으로 만든 강철 만리장성에 부딪혀 머리가 깨지고 피가 날 것"이라고 경고했다.

당 총서기인 시 주석은 이날 오전 베이징 톈안먼 광장의 창당 100주년 경축대회에서 중요 연설을 통해 "중화민족은 세계에서 가장 위대한 민족으로 5000년이라는 유구한 문명과 역사를 가지고 인류 문명 발전에 불멸의 공헌을 했다"고 밝혔다.

양복이 아닌 인민복을 입고 행사에 참석한 그는 "아편전쟁 이후 중국은 굴욕을 당하는 등 전례 없는 재난을 겪었다"면서 "중화민족 부활이 그동안 중국의 가장 큰 꿈이었다"라고 말문을 열었다.

이어 "중국 공산당은 중국 인민의 행복과 중국 민족의 부활을 이끈다는 사명 아래 지난 100년간 큰 성과를 이룩했다"라고 말했다. 그러면서 시 총서기는 ‘샤오캉 사회(모든 인민이 풍족한 삶을 누리는 사회)’를 공식 선언했다.

시 주석은 집권 후 '2개 100년'(2021년 공산당 창당 100주년·2049년 신중국 성립 100주년)에 중화민족의 위대한 부흥이라는 '중국몽'을 달성하겠다는 목표를 내세워왔다.

그는 "중국 인민이 일어서고 있으며 중화민족이 지배당하고 괴롭힘을 당하는 시대는 다시 돌아오지 않을 것"이라며 "중국 인민은 정의를 숭배하고 폭력을 두려워하지 않는 인민이고 중화민족 자긍심과 자신감이 강한 민족"이라고 했다.

이어 "중국 인민은 다른 나라를 괴롭히거나 압박하며 노예화한 적이 과거에 없었고 지금도 없고 앞으로도 없을 것"이라고 덧붙였다.

시 주석은 "그 어떠한 외국 세력이 우리를 괴롭히거나 압박하며 노예화하는 것을 중국 인민은 절대 용납할 수 없다"면서 "누가 이런 망상을 하면 14억 중국 인민들의 피와 살로 만든 강철 만리장성 앞에서 머리가 깨져 피가 흐를 것"이라고 목소리를 높였다.

이어 "중국공산당과 인민을 대립시키려는 어떤 시도도 절대 실현되지 않을 것"이라면서 "중국은 인류 문명의 성과를 받아들이지만 독설은 받아들지 않으며 강군 건설로 세계 일류 군대를 건설할 것"이라고 말했다.

아울러 과학 기술 자립, 강군 육성, 패권주의 반대 등을 통해 신중국 100년을 위해 사회주의 현대화 강국 건설에 매진하겠다고 했다.

시 주석은 "새로운 여정에서는 과학기술 자립과 자강을 추진해 인민이 부유하고 국가가 강대해지도록 해야 한다"면서 "종엄치당을 통해 청렴 구축 및 반부패 투쟁을 추진해 신시대 중국 특색 사회주의를 견지해야 한다"고 했다.

그러면서 "독립적이고 자주적인 평화 외교 정책을 견지하며 일대일로(육상·해상 실크로드) 건설을 추진해야 한다"면서 "중국공산당은 협력하되 대항하지 않고 개방을 견지하며 제로섬 게임을 하지 않을 것"이라고 목소리를 높였다.

이어 "패권주의와 강권 정치를 반대하며 역사의 수레바퀴가 밝은 목표를 향해 나가도록 해야 한다"고 덧붙였다.

일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제) 원칙도 재천명해 서방국이 이 문제에 관여할 경우 강력히 대응하겠다는 의지를 내비쳤다.

시 주석은 "일국양제 속 홍콩과 마카오에 대한 전면 관리와 통치를 하고 이들 특별행정구는 국가보안법을 실행해 사회 안정을 지켜야 한다"고 말했다.

대만 문제와 관련해선 조국 통일을 실현하는 것은 중국공산당의 역사적 임무이자 중화민족의 염원"이라면서 '하나의 중국' 원칙과 '평화 통일 프로세스'를 추진해야 한다고 강조했다.

시 주석은 "대만 독립 도모를 단호히 분쇄하고 민족 부흥이라는 아름다운 미래를 개척해나가야 한다"면서 "누구도 중국 인민의 국가 주권과 영토 보전을 지키는 굳은 결심과 확고한 의지, 강한 능력을 과소평가해선 안 된다"고 경고했다.

청년들에게도 당부의 말을 했다. 그는 "100년 전 소수의 청년들이 횃불을 들고 중국에 몰아치는 폭풍과 고군분투했다"면서 "새시대의 중국 청년들이 자신의 책임하에 중국 민족의 부활을 이끌어야 한다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr