조용병 "일류 신한라이프 만들어야"…성대규 "세상에 없던 가치 제공"

신한라이프 1일 출범식 개최

[아시아경제 오현길 기자] 신한생명과 오렌지라이프 통합 법인 신한라이프가 1일 공식 출범했다.

신한라이프는 이날 오전 서울 중구 신한라이프 본사에서 조용병 신한금융그룹 회장과 성대규 신한라이프 사장과 그룹사 대표, 신입사원을 포함한 임직원 대표들이 참석한 가운데 신한라이프출범식을 개최했다. 2000여명의 임직원들은 온라인 생중계를 시청하며 신한라이프 시작을 함께 했다.

이날 출범식에서는 신한라이프의 새로운 브랜드와 비전이 선포됐다. '라이프에 놀라움을 더하다'라는 브랜드 슬로건과 신한라이프 TV 광고가 공개됐다.

조용병 회장은 "신한라이프가 통합을 계기로 고객 중심으로 양사의 역량을 하나로 모아 차별화된 금융솔루션을 제공해 주길 바란다"며 "고객을 위한 원라이프, 세상에 하나뿐인 뉴라이프, 모두에게 인정받는 '일류 신한라이프'를 만들어 가길 기대한다"고 말했다.

성대규 대표는 "성공적인 출범을 위해 밑그림부터 지금의 모습까지 만들어온 모든 구성원들에게 감사하다"며 "고객에게는 세상에 없던 가치를 제공하고 직원에게는 자부심과 열린 기회를 제공하는 회사를 만들겠다"고 밝혔다.

이날 성 대표와 이영종 신한라이프 전략기획그룹장은 출범 기념 첫 상품 '신한라이프 놀라운 종신보험'에 가입했다.

