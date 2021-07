[특징주]올리패스, RNA 설계기술 독점권리 재평가…'꿈의 치료법' mRNA 확보 총력전

[아시아경제 박형수 기자] 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 몸값이 급등하고 있다. 코로나19 이후 메신저리보핵산(mRNA) 연구의 잠재력을 증명하면서 관련 기술을 다수 확보한 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 에 대한 재평가가 이어지는 것으로 보인다. 진원생명과학 시가총액이 2조원을 돌파하고 아이진 주가가 연초 대비 4배 이상 오르면서 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 에 대한 관심도 커졌다.

1일 오전 10시54분 올리패스는 전날보다 8.68% 오른 1만3150원에 거래되고 있다.

올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 는 올 3월 임상 관련 이슈가 불거지면서 주가가 급락하면서 지난 5월3일 52주 최저가를 기록했다. 최근 mRNA 기술 잠재력을 다시 평가하는 흐름이 나타나면서 주가가 강하게 반등하고 있다.

프랑스 제약사 사노피는 mRNA 백신 연구에 매년 4억유로(약 5390억원)를 투자한다고 29일(현지시간) 밝혔다. 2025년까지 최소 6개 mRNA 백신 후보물질을 개발한다는 계획이다.

토마스 트리옹프 사노피파스퇴르 부사장은 "mRNA가 모든 전염병에 대한 해결책은 아니지만, 충족되지 않은 공중보건 요구에 엄청난 영향을 미치는 예방접종을 가능하게 해 줄 것"이라고 말했다.

연구개발을 총괄하는 장프랑수아 투상은 "코로나19 대유행 기간 mRNA 기술의 잠재력이 입증됐지만, 내열성이나 내구성과 같은 측면에서 혁신이 필요하다"며 "사노피가 그 다음 장을 선도하겠다"고 했다.

mRNA 기술은 코로나19 팬데믹 덕분에 세상에 널리 알려졌다. 독일 바이오엔테크와 미국 모더나가 생산한 mRNA 기반 코로나19 백신은 단시간 내 개발됐고 효과도 90%로 높다. 바이오업계는 mRNA 기반 하이테크 의학이 에이즈와 독감, 결핵, 다발성경화증, 류머티즘, 모든 종류의 알러지, 알츠하이머, 낭포성섬유증, 무릎관절염, 척추디스크, 암(유방 결장 피부 폐 전립선 등) 등에 대한 치료적 접근법을 제시할 것으로 기대했다. mRNA 시장은 3000억달러 이상으로 성장할 수 있다.

올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 사명은 세포투과성이 우수한 물질인 올리고 뉴클레오티드를 만드는 고유의 플랫폼 기술을 의미한다. 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 플랫폼 기술은 우수한 세포 투과성과 높은 핵산 친화성을 갖도록 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 가 화학적으로 변형한 OPNA(OliPass Peptide Nucleic Acid)를 세포 내에서 유전 물질인 pre-mRNA에 결합해, 정상 mRNA(리보솜과 결합하여 단백질을 합성하는 유전물질)의 생성을 억제하는 기전(Exon Skipping)을 보유하고 있다.

OPNA는 세포 투과성이 우수한 인공유전자로 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 의 RNA 치료제 개발에 기반 물질로 사용되고 있다. OPNA에 대한 원천 물질 특허는 미국, 일본, 유럽 주요 국가 등 전세계 30여 국가에 등록되어 있으며, 해당 원천 물질 특허에 따른 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 의 독점적 권리는 2028년 3월까지 유효하다.

올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 플랫폼은 프리-mRNA 단계에서 작용해 세포막은 물론 더 깊은 세포핵 내부까지 약물이 전달된다. 투약량을 적게 설정해 독성을 줄이고 더 많은 잠재 환자수를 확보할 수 있다. 주사제 이외에 경구제, 점안액 등 투약 방식을 다양화할 수 있어 환자들의 투약편의성도 높일 수 있다.

올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 의 모든 RNA 치료제 파이프라인은 프리-mRNA에 작용하는 OPNA에 기반하기 때문에, 신규 취득한 특허에 의거 OPNA 물질에 대한 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 의 실질적인 독점권은 기존 2028년 3월에서 2036년 12월 말로 연장되게 되었다. 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close 는 올해 초 세포핵 안에서 프리-mRNA 결합해 엑손 결손(Exon Skipping) 유도에 특화된 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 900 등락률 +7.44% 거래량 3,995,445 전일가 12,100 2021.07.01 11:16 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 올리패스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.51%올리패스, 주가 1만 4000원 (-6.67%)… 게시판 '북적' close PNA(OPNA) 인공유전자에 대한 물질 및 용도 특허를 싱가포르에 등록했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr