규제자유특구 지정한 후 일자리 1813개 창출…"지역고용 기여"

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 1~4차 규제자유특구 지정한 후 전국적으로 신규 일자리 1813개가 창출된 것으로 나타났다.

1일 중소벤처기업부는 24개 규제자유특구의 357개 특구사업자를 대상으로 조사한 결과, 특구 지정 후 1813개의 신규 일자리가 창출됐다고 밝혔다.

지난달 말 기준으로 총 9021명을 고용해 특구 지정 전(7208명)에 비해 25.2%(1813명) 늘었다. 중기부는 규제자유특구가 코로나19 이후 일자리 창출에 크게 기여하고 있는 것으로 분석했다.

특구지정 시기별로는 2019년 11월 지정돼 본격 실증을 진행 중인 2차 특구에서 최대 규모(795명)의 고용이 증가했다. 올해부터 실증에 착수한 3차(324명), 4차(135명) 특구에서도 인력수요가 점차 증가하고 있는 것으로 나타났다.

특구별로는 대전 바이오메디컬 특구(202명), 울산 게놈서비스산업 특구(73명)에서 코로나19 진단키트 사업 등을 통해 다수 인력을 채용하고 있다.

지난해 말 조사에서 최대 실적(148명)을 기록했던 전북 친환경차 특구는 이번 조사에서도 195명의 고용이 증가했다. GM 철수 이후 지역 내 일자리 회복에 지속적으로 기여하고 있는 것으로 나타났다.

기업규모별로는 소기업·소상공인(847명), 중기업(480명), 중견기업(282명)이 전체 특구사업자 고용 증가의 88.7%(1,609명)를 차지했다. 업종별로 고용 규모와 증가율이 모두 높은 업종은 제조업, 정보통신업, 전문 과학 기술서비스업(1525명)으로 전체 고용 증가의 84.1%를 차지했다.

권칠승 중기부 장관은 "일자리 창출 실적이 영속적인 일자리로 자리매김할 수 있도록 안전성이 입증된 특구 사업의 제도화를 위해 법령 정비를 적극 추진할 계획"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr