[특징주] 넷마블, 신작 모멘텀·투자자산 가치 상승에 3%↑

[아시아경제 이민지 기자] 넷마블이 투자자산가치 상승과 신작 출시 모멘텀을 반영해 오름세를 보이고 있다.

1일 넷마블은 전 거래일 대비 2.6% 오른 13만7500원을 가리키고 있다. 이날 넷마블은 장중 13만9000원까지 상승했다.

투자자산인 코웨이와 하이브가 주가상승에 따라 평가가치 부담이 완화되면서 주가 상승에 영향을 준 것으로 분석된다. 카카오뱅크 상장도 주가 상승 재료로 작용했다.

지난달 10일 출시한 신작 ‘제2의 나라’ 흥행도 긍정적이다. 제2의 나라는 국내 시장에서 iOS 3위, 구글플레이 3위를 기록 중이다. 이문종 신한금융투자 연구원은 “신작 출시 모멘텀이 풍부한 상황으로 사전예약에 돌입한 마블퓨처레볼루션 등 차기작에 대한 기대감도 커지고 있다”며 “카카오뱅크 상장 등 게임 외 모멘텀도 긍정적”이라고 설명했다.

