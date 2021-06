출격 앞둔 삼성 '갤럭시Z폴드3' 색상까지 공개

[아시아경제 구은모 기자] 다음달 갤럭시 언팩 행사에서 공개될 예정인 삼성전자의 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시Z폴드3’의 색상이 공개됐다.

IT전문매체 91모바일은 30일(현지시간) 업계 소식통을 인용해 갤럭시Z폴드3의 홍보용 이미지로 추정되는 제품 이미지를 공개했다.

공개된 이미지에 따르면 갤럭시Z폴드3의 색상은 ▲블랙 ▲네이비 그린 ▲그래디언트 핑크 등 세 가지다. 세 가지 색상 모두 무광택 마감됐다는 점이 특징이다. 앞서 지난해 출시된 ‘갤럭시Z폴드2’는 ▲미스틱 블랙 ▲미스틱 브론즈 등 두 가지 색상으로 출시됐다.

아울러 폴더블폰을 펼치면 나타나는 메인 디스플레이에는 언더디스플레이카메라(UDC)가 탑재됐다. UDC는 화면 아래 카메라를 배치하는 기술로 평소에는 보이지 않지만 촬영을 시작하면 카메라가 나타나는 방식이다. 화면을 움푹 파는 노치나 화면에 구멍을 뚫는 홀을 대체할 기술로 손꼽힌다.

커버 디스플레이 상단에는 두 개의 펀치홀 셀피 카메라가 적용됐고, 후면에는 트리플 카메라가 LED 플래시와 수직으로 배치된 것을 확인할 수 있다. 이밖에 전작과 유사하게 폴더블폰의 우측면에는 볼륨 버튼과 지문인식 센서가, 좌측면에는 SIM 카드 슬롯이 장착돼 있다.

한편 앞선 보도들을 종합하면 갤럭시Z폴드3에는 6.2인치 슈퍼 아몰레드(AMOLED) 인피니티-오 커버 디스플레이와 7.5인치 슈퍼 아몰레드 폴더블 디스플레이가 탑재될 전망이다. 두 디스플레이 모두 120헤르츠(Hz) 화면 주사율이 적용된다. 애플리케이션 프로세서(AP)는 퀄컴의 스냅드래곤888이 탑재되고, 12GB·16GB 램(RAM), 256GB·512GB 저장장치가 제공된다.

또한 미국 연방통신위원회(FCC) 인증문서에 따르면 폴더블폰으로는 처음으로 스타일러스펜(S펜)이 적용된다. 다만 S펜은 갤럭시노트 시리즈처럼 전용 슬롯에 내장하는 형태가 아닌 별도 지원만 하는 형태가 될 것으로 알려졌다. 삼성은 갤럭시S21 울트라와 마찬가지로 S펜을 보관할 수 있는 케이스를 별도 판매할 것으로 예상된다.

삼성전자는 다음달 초 갤럭시 언팩 행사를 통해 갤럭시Z폴드3는 물론 갤럭시Z플립3 등 폴더블 신제품을 선보일 예정이다. 이밖에 차세대 스마트워치 ‘갤럭시워치4’와 ‘갤럭시워치 액티브4’ 무선 이어폰 ‘갤럭시버즈2’ 등 신제품도 함께 공개될 전망이다.

