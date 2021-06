[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 30일 오후 영등포구청 별관 강당에서 영등포구 주니어 야구단과 간담회를 갖고 참석자들과 함께 기념촬영을 했다.

구는 주니어 야구단에 생활체육 활성화와 건강한 청소년 체육 문화 저변 확대에 노력한 공로를 기념해 표창하고 그간의 활동과 향후 발전 방향에 대한 소통을 나눴다.

채현일 구청장은 "야구단을 비롯 다양한 스포츠가 활성화되도록 체육시설 현대화와 지원에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr