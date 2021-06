유명 걸그룹 멤버 A씨…프로포폴 불법투약 '벌금형'

[아시아경제 박현주 기자] 국내 유명 걸그룹 멤버 A씨가 올해 초 프로포폴 투약 혐의로 벌금형을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

30일 법조계에 따르면 걸그룹 멤버 A씨는 프로포폴을 투약한 혐의로 벌금 100만원에 약식 기소됐고 올해 초 형이 확정됐다. 수사과정에서 평소 극심한 불면증과 우울증을 호소하던 A씨는 "치료 목적인 줄 알았다"고 진술한 것으로 알려졌다.

그러나 지난 2019년 7~8월 프로포폴을 투약한 사실이 드러나 혐의가 인정됐다.

한편 A씨 등에게 프로포폴과 유사한 전신마취제 에토미데이트를 판매한 혐의 등으로 기소된 70대 성형외과 의사 B씨는 1심에 이어 2심에서도 징역형을 선고받았다.

지난 25일 수원지방법원 형사항소3부(김수일 부장판사)는 약사법 위반, 마약류 관리에 관한 법률 위반, 의료법 위반 혐의로 B씨에게 징역 1년6개월에 벌금 300만원을 선고하고 920만원 추징을 명령했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr