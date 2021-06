창원시, 플랫폼 배달노동자 산재보험료 지원

7월부터 1년간 배달 노동자 산재보험료 90% 지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 7월부터 플랫폼 배달노동자들을 대상으로 '산재보험료 지원사업'을 시행한다.

산재 보험료 지원 사업은 이륜차를 이용한 배달 노동이 증가하고 있음에도 제도적 보호 장치가 미비함에 따라 이들이 안전한 환경에서 일할 수 있도록 사회적 보호를 위해 마련된 대책이다.

특히 최근 3년간 경남 이륜차 교통사고 사망자 174명 중 사망자가 36.9%에 이르러 다른 직종보다 중대 재해 비율이 높은 실정이다.

배달 노동자들은 산재 보험 가입 대상임에도 사업주의 회피 등으로 산재보험 가입률이 높지 않다.

창원시정연구원의 실태 조사에서도 대부분의 배달노동자가 사고 발생 시 재해처리 비용도 본인이 부담하는 것으로 나타났다.

이에 시는 7월부터 관내 배달 라이더 및 퀵서비스 노동자를 대상으로 산재보험료 부담금의 90%를 최대 1년간 지원할 계획이다.

또한 시는 지난해부터 '택배 노동자 제도적 보호조치'를 정부에 건의했으며 지난 3월에는 '플랫폼 노동자 지원조례'를 제정해 플랫폼 노동자 보호를 위한 법적 근거도 마련했다.

허성무 시장은 현장 소통 간담회에서 "이 사업을 시작으로 플랫폼 노동자의 권익 보호와 사회 안전망 확보를 위한 노동환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr