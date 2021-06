함평군, 제1·2금고 NH농협은행·광주은행 선정

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군 제1·2금고를 NH농협은행과 광주은행이 각각 맡는다.

30일 군에 따르면 지난 22일 군 금고 지정심의회를 개최하고 제1금고 NH농협은행 함평군지부, 제2금고 광주은행 함평지점을 각각 차기 함평군 금고 운영 금융기관으로 선정했다.

세무·회계·법무사 등 관련 분야 전문가 등으로 구성된 심의위원회는 ▲금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안정성 ▲군에 대한 대출 및 예금금리 ▲지역주민 이용 편의성 ▲금고업무 관리능력 ▲군과 금고간 협력 사업 추진 능력 등 5개 항목 19개 세부 항목에 대해 심의·평가하고 총점 순으로 제1·2금고를 결정했다.

이에 따라 NH농협은행 함평군지부는 함평군의 일반회계와 특별회계, 농산물가격안정기금을 맡고 광주은행 함평지점은 함평군 인재양성기금, 투자유치기금 등 8개 기금을 관리한다.

선정된 은행은 오는 7월 중 함평군과 금고 약정을 체결한 뒤 2022년 1월 1일부터 금고 업무를 개시, 4년간 군 금고를 관리하게 된다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr