동국제강, 채용 확대…올 들어 두 번째 공채 실시

고용 창출 목소리에 적극 응답, 100% 채용 주니어 사원 모집 병행

7월 4일 서류접수 마감

[아시아경제 황윤주 기자] 올해 상반기 신입 공개채용 규모를 2배 확대했던 동국제강이 하반기에도 공채를 실시한다.

동국제강은 올해 하반기 대졸 신입사원과 경력사원을 공개 채용한다고 30일 밝혔다. 당초 재학생 주니어 사원만 채용할 계획이었으나 기업의 고용 창출이라는 사회적 목소리에 적극적으로 응답하고자 채용 규모를 늘리기로 결정했다.

서울, 인천, 부산, 포항, 당진 등 사업장에서 인사, 법무, 생산관리, 영업, 마케팅, 생산, 안전, 환경, 디자인, 회계, 홍보, 기획, 구매, 관리 분야의 채용을 진행하며, 서류접수 기한은 7월 4일까지이다.

동국제강의 재학생 주니어사원 제도는 2022년 2월 졸업예정인 4학년 1학기 재학생을 선발하는 제도다. 일반 기업의 인턴근무와 달리 졸업과 동시에 100% 채용이 보장된다. 2학기 기간 중 주1회 출근을 통해 주니어 프로그램을 진행하고 매월 소정의 학업비를 지원하고 있다.

동국제강 하반기 공개 채용전형은 서류접수, 인성검사, AI면접, 1-day심층면접 순으로 진행되며, 동국제강 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

