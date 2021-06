김영신 담양 부군수 “앞으로도 고향 담양 발전 위해 앞장”

고향 사랑 담은 장학금 300만 원 기탁

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 지난해 제24대 담양 부군수로 취임한 김영신 부군수가 30일 이임과 함께 고향과 지역 인재 육성을 위한 장학금 300만 원을 기탁했다.

담양 출신인 김 부군수는 뛰어난 지도력과 통솔력으로 다양한 의견을 군정에 반영해 행정의 내실을 다지고, 1년 동안 군민의 복지증진과 선진행정 구현을 위해 밤낮을 가리지 않고 거침없는 행보를 보여주며 헌신해왔다.

그는 탁월한 리더십을 바탕으로 주요 현안 사업을 꼼꼼히 챙기며 담양군이 지향하는 ‘군민의 삶이 바뀌는 행복 도시 담양’ 건설을 위해 혼신의 노력을 다했다.

특히, 코로나19 대응을 위한 적극적인 방역체계 구축과 선제 대응에 앞장서 담양을 안전하게 지켜내는 데 크게 기여하고, 철저한 수해복구를 위해 복구재원 조달에 불철주야 노력했다.

김영신 부군수는 “고향에서 부군수로 일할 기회를 주신 최형식 군수님과 코로나와 수해 등 어려운 여건 속에서도 지혜와 힘을 모아준 공직자 여러분께 감사의 말씀을 전한다”며 “앞으로도 고향 담양의 발전을 위해 늘 관심을 가지고 앞장설 것이다”고 말했다.

김 부군수는 지난 1985년 공직에 첫발을 내디딘 이후 전라남도 행정과, 총무과, 의회사무처 등 요직을 두루 섭렵했으며, 총무과장, 행정지원과장, 농식품유통과장, 대변인 등을 거쳐 지난해 담양 부군수로 취임했다.

