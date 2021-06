정세균 “국가 균형발전 위해 5대도시 철도 지하화”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 정세균 전 국무총리는 30일 대선 공약으로 국가 균형발전과 미래형 도심환경 조성을 위한 5대 도시(서울·대전·대구·부산·광주) 철도 지하화를 내걸었다.

정 전 총리는 이날 두 번째 공약 발표로 “만성적인 소음, 진동, 분진,그리고 선로인근의 슬럼화 등으로 시민들이 크게 고통받고 있으며 지역사회의 사회?경제적 손실도 막대하다”며 지하화 필요성을 주장했다.

그는 “최근 우리는 경의선 숲길 등 도심 철도 지하화의 성공적인 사례를 경험하고 있다”며 “국민소득 4만불을 향해 가는 시점에서 이제 도심 철도 지하화는 더 이상 미룰 수 없는

시대적 과제가 되었다“고 했다.

이어 “철도에 의해 분절된 도심을 연결, 미래형 도시발전을 도모하고 하루속히 시민들이

소음과 분진 없는 쾌적한 환경을 누릴 수 있도록 해야 한다“며 ”도심 철도를 지하화해 그 위에 생기는 국공유지에 공원, 문화시설, 체육시설, 주거시설 등을 지으면 세계적 명소가 되고 해당 도시들은 경쟁력이 높아질 것이다. 국가 균형발전이 앞당겨질 것“이라고 강조했다.

정 전 총리는 현재 지하화가 검토되는 구간으로 서울역부터 당정역까지 약 32km, 대전 신대동~판암나들목 경부선 13km, 서대구역~고모역 11km, 부산 구포역~부산진역 13.1km, 광주역~송정역 14km 등을 언급했다.

그는 “그간 철도 지하화의 걸림돌은 예산문제였다”며 “사업 소요 예산은 철도부지 일부를 민간에 매각하거나 부지 사용권을 이전하는 등 민간자본 유치로 해결하겠다. 그래도 부족한 부분은 일부 정부 재정을 투입할 것”이라고 말했다.

그러면서 “ 도시기능을 회복하고, 균형발전을 촉진하며 시민들의 ‘삶의 질’을 높일 수 있다면 언제까지 예산타령만 하고 있으면 안 된다”며 “과감한 도심지 철도의 지하화를 통해

도시의 경쟁력이 급상승하는 강한 대한민국을 만들겠다“고 덧붙였다.

