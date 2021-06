ABL생명, 자회사 ABL금융서비스에 49억 증자

[아시아경제 오현길 기자] ABL생명은 자회사 법인대리점(GA)인 ABA금융서비스에 49억원 증자를 진행했다고 30일 밝혔다.

ABA금융서비스는 2019년 1월 출범, 현재 5개 본부와 25개 지점의 영업망을 갖추고 있다. 출범 당시 1억6000만원이던 초회월납 실적은 올해 3억원대로 증가했고 설계사도 400여명에서 850여명으로 늘었다. 이번 증자로 ABA금융서비스 자본금 규모는 189억원으로 늘어났다.

현재 생명보험사 7개, 손해보험사 9개과 제휴를 맺고 있으며, 향후 제휴 보험사를 지속적으로 늘려 고객의 상품 선택권 확대와 FA의 영업 효율 향상을 도모할 계획이다. 또 가망고객 DB 제공 프로그램을 더욱 활성화하고 디지털 영업지원 시스템을 고도화해 비대면 청약 허용에 따른 환경 변화에 적극적으로 대응할 방침이다.

신완섭 ABA금융서비스 대표는 "초년도 수수료 제한과 특수형태근로종사자보호법, 금융소비자보호법 등 영업 환경 변화에 따라 GA시장 성장이 정체되고 있는 상황에서 타 GA와의 합병이나 인수없이 자체적인 영업 규모 확대를 통해 이룬 성과"라며 "증자와 모회사인 ABL생명의 신뢰에 힘입어 대형 GA로 성장 할 것"이라고 말했다.

