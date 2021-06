"키오스크 이용 불편 없앤다" 과기정통부, 연구반 출범

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 30일 키오스크 정보접근성 개선방안을 논의하고 구체적 실천과제를 마련하기 위해 연구반을 구성, 1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

연구반은 법률·기술표준 등 학계 전문가(7명), 제조·운영사(6명), 장애인단체(2명) 등 총 20인으로 구성됐다. 그간 키오스크 이용불편과 관련해 수렴된 시민 아이디어, 전문가 의견 등을 바탕으로 해외 선진사례를 분석하고, 관련 제도·표준 개선 및 민간 확산 방안 등 구체적 정책과제를 발굴·추진할 예정이다.

아울러 연구반은 ▲접근성 보장 제품 우선구매 제도 시행에 따른 후속조치, ▲‘공공 단말기 접근성 가이드라인’ 개정, ▲키오스크 유형별 사용자 인터페이스(UI) 모델 개발·보급 방안 등을 다각적으로 논의할 계획이다.

이날 회의를 주재한 박윤규 과기정통부 정보통신정책실장은 “키오스크와 같은 지능정보제품은 설계·제조 단계부터 접근성을 보장하도록 하는 것이 중요하다”며 “이번 연구반을 내실있게 운영하고, 관계부처와도 협력하여 빠른 시일 내에 국민이 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 제도 개선 등을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.

