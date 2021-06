팔도, 의류브랜드와 이색 협업…한정판 ‘왕뚜껑 모자’출시

[아시아경제 이승진 기자] 종합식품기업 팔도가 ‘왕뚜껑 모자 고객’에게 영감을 받은 ‘왕뚜껑 모자’를 선보인다. 모자 굿즈는 2017년 햇츠온(HAT’S ON)과의 협업 이후 두 번째다.

팔도는 의류브랜드 미스터스트릿, 숲몰과 손잡고 볼캡 2종을 한정 수량으로 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 굿즈 제작은 한 장의 사진에서 착안했다. 지난해 흰 모자를 쓴 여성이 왕뚜껑을 먹다 챙 끝부분에 국물이 닿아 모자가 물들어 버린 모습이 화제가 됐다. 대중에게 ‘왕뚜껑녀’로 불린 당사자를 찾기 위해 팔도는 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행했고, 직접 본인을 인증한 주인공을 만나 제품과 함께 앞서 선보인 왕뚜껑 모자를 선물했다.

새로운 왕뚜껑 모자는 모자 앞 챙에 라면 국물을 연상케하는 디자인이 특징이다. 미스터스트릿과 숲몰은 국물이 스며드는 모습을 각자의 방식으로 해석해 표현했다. 2종 모두 왕뚜껑을 상징하는 왕관모양 로고를 볼캡 중앙에 수놓아 포인트를 줬다. 해당 굿즈는 각 의류브랜드별 공식 온라인 몰에서 구매가능하다. 모자를 구입하는 고객에게 왕뚜껑을 사은품으로 증정한다. 30일부터 한정수량으로 판매 한다.

김명완 팔도 브랜드매니저는 “지난해 온라인 커뮤니티에서 화제가 된 ‘왕뚜껑녀’ 스토리가 재미있어 이번 굿즈를 기획했다”며 “앞으로도 즐거움을 드릴 수 있는 마케팅활동으로 고객과 소통해 나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr