송파구 도시브랜드 '송송파파' 출범 1주년 기념 이벤트...내용?

새로운 캐릭터 송송파파, 구민에게 사랑받는 캐릭터로 인기몰이 중...구청과 구민을 가깝게 만드는 소통창구로 역할도 한몫

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 7월1일 새로운 도시브랜드 선포 1주년을 맞아 기념 행사를 개최한다.

지난해 구는 주민과 디자인 전문가 등 협력과 소통을 통해 지역사회를 대표하는 시각적 상징물인 도시브랜드를 새롭게 개발, 2020년7월 선포식을 개최하며 송파구의 새로운 시작을 널리 알렸다.

지난 한 해 동안 송파의 도시브랜드는 지역의 비전과 가치를 담아 송파 곳곳에서 구의 이미지를 높이기 위해 활용됐다. 현재 '서울을 이끄는 사람중심 선도도시' 송파를 함축적으로 표현한 심벌마크는 구청, 동주민센터 등 대표 시설물에 설치돼 있다.

또 '구민의 행복한 삶과 다양한 가치의 연결'을 상징하는 송송·파파 캐릭터는 석촌호수, 송파둘레길 등 관광 명소에 조형물 형태로 설치하거나 송파키움센터, 문화실험공간 ‘호수’ 등 시설물 현판에 자리하고 있다.

특히 귀엽고 친근감 있게 개발한 송송·파파 캐릭터는 최근 코로나19 백신 예방접종 안내 등 구민에게 필요한 정보를 제공하는 안내문에 빠지지 않고 등장할 정도로 활용도와 인기가 높다.

이번 도시브랜드 기념행사는 코로나19 상황에 맞게 비대면 온라인 이벤트로 진행된다. 새로운 도시브랜드 1주년을 구민과 함께 축하하기 위해 7월1일 당일 송파구청 앞 정원에서 포토존을 조성, 홍보부스를 운영한다. 지난 4월 도시브랜드 홍보를 위해 선발된 ‘송송파파 청년서포터즈’가 부스를 운영, 누구나 방문, 송송파파 색칠하기 이벤트에 참여할 수 있다.

또 6월25일 부터 온라인 이벤트도 함께 진행하고 있다. 구민 누구나 송파구 곳곳에 흩어져 있는 송송파파 캐릭터와 인증샷을 첨부해 축하 메시지를 구청 블로그에 업로드 하면 추첨을 통해 커피 기프티콘을 받을 수 있다.

박성수 구청장은 “구민과 함께 만든 송파구 도시브랜드 출범 1주년을 기념, 가장 젊고 생동감 넘치는 지방자치단체의 롤모델로서 송파를 널리 알리고, 구민과 더욱 긴밀히 소통하며 구정을 이끌겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr