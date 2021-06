이스라엘, 화이자 백신 80만회분 유통기한 임박…폐기 가능성도

[아시아경제 이기민 기자] 이스라엘이 80만 회분에 달하는 화이자-바이오엔테크 백신을 폐기하는 상황이 벌어질 수 있다고 공영방송 칸(Kan)이 29일(현지시간) 보도했다.

이스라엘 보건부는 다음달 말에 유통기한이 만료되는 화이자 백신 140만회분 가운데 60만회분 가량을 30만명에 달하는 12~15세 아동·청소년 대상 접종에 사용한다는 계획이다.

유통기한 이전에 접종을 통해 소화되지 않거나 마땅한 구매자를 찾지 못한 물량은 폐기해야 한다는 점이 문제다.

앞서 이스라엘은 이달 중순 백신을 조기에 확보하지 못한 팔레스타인 자치정부(PA)에 유통기한이 임박한 백신 100만 회분을 제공하고, 9∼10월께 팔레스타인에 인도될 예정인 백신을 교환하는 방법을 추진했다.

그러나 PA는 이스라엘이 제공하려는 백신이 자체 기준에 맞지 않는다며 거부한 상황이다. 다만 현재는 백신이 필요한 3개국이 이스라엘 보유 물량을 확보하기 위해 접촉하고 있는 것으로 알려졌다.

지난해 12월 화이자 백신을 들여와 접종을 시작한 이스라엘에서는 지금까지 전체 인구(약 930만 명)의 55% 이상인 516만여 명이 2회차까지 접종을 마쳤다.

이스라엘 정부는 빠른 접종으로 코로나19 감염 통제가 가능해지자 지난 2월부터 단계적 봉쇄를 풀었고, 지난 4월에는 실외, 이달 15일부터는 실내 마스크 착용 의무를 해제한 바 있다. 그러나 델타 변이(인도발 변이)가 학교 등 16세 미만 아동이 생활하는 곳에서 번지자 지난 25일 다시 실내 마스크 착용을 의무화하도록 했다.

