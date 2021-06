정청래 "윤석열 별 거 없다…10원짜리 값어치도 없는 선언문"

[아시아경제 강주희 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 윤석열 전 검찰총장의 대선 출마 선언에 대해 "별거 없다"라며 "10원짜리 한 장 값어치 없는 선언문"이라며 깎아 내렸다.

정 의원은 29일 페이스북에 올린 글에서 "(선언문을) 누가 써줬는지 모르지만 한마디로 태극기 부대, 극우인사의 영혼 없는 대독이었다"고 말했다.

윤 전 총장은 이날 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 기자회견을 열고 대선 출마를 공식 선언했다. 그는 "무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다"라며 "정의가 무엇인지 고민하기 전에 누구나 정의로움을 일상에서 느낄 수 있게 하겠다. 이것이 제 가슴에 새긴 사명"이라고 강조했다.

윤 전 총장은 현 정권의 외교와 교육, 경제 전반을 조목조목 지적하며 강하게 비판하기도 했다. 그는 "경제 상식을 무시한 소득주도성장, 시장과 싸우는 주택정책, 법을 무시하고 세계 일류 기술을 사장시킨 탈원전, 매표에 가까운 포퓰리즘 정책으로 수많은 청년, 자영업자, 중소기업인, 저임금 근로자들이 고통을 받았다"며 "국민을 내 편 네 편으로 갈라 상식과 공정, 법치를 내팽개쳐 나라의 근간을 무너뜨리고 국민을 좌절과 분노에 빠지게 했다"고 목소리를 높였다.

이를 두고 정 의원은 "어설픈 몸짓과 억양, 어색한 콘텐츠, 그는 한마디로 웃겼다"라며 "남 욕만 하고 부정의 단어만 무한반복하고 긍정의 미래비전은 없었다. 시대정신과 민주주의, 역사적 가치는 없고 욕심만 가득했다"고 비난했다.

그러면서 "윤석열은 별거 없다. 정치적 역량도, 경제적 지식도, 사회문화적 공감대도 없었다. 내공 없는 어설픈 흉내 내기만 있었다. 자기 콘텐츠도 없었다"라며 "결국 윤 서방은 장모님께 폐만 끼치게 될 것"이라고 주장했다.

