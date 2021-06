접종률 60% 이스라엘 "델타변이에도 봉쇄 필요없다"

"변이 감염자 급증했지만 입원 병동은 텅텅"

[아시아경제 조현의 기자] 집단면역에 근접하는 백신 접종률을 달성한 이스라엘이 델타 변이에 맞서 봉쇄 조치를 취하지 않기로 했다. 변이 감염자는 급증하고 있지만 입원 병동이 비어있는 등 코로나19 중증 환자는 늘지 않고 있기 때문이다.

워싱턴포스트(WP)는 29일(현지시간) "이스라엘 정부 관계자들이 지난 27일 실내 마스크 착용을 제외하고 봉쇄와 같은 다른 방역 조치는 필요하지 않다는 데 의견을 모았다"고 전했다.

나프탈리 베네트 총리는 "지난주 델타 변이가 백신 접종자도 감염시켜 확진자 수가 증가했지만 입원 환자 수는 늘지 않고 있다"고 말했다.

이달 초까지 신규 확진자가 없거나 한 자릿수에 불과했던 이스라엘은 최근 7일간 일 평균 신규 확진자가 146명으로, 지난 14일(15명) 대비 10배 가까이 폭증했다.

이스라엘 정부는 현재 정부의 방역 초점이 백신 접종률을 더욱 끌어올리고 코로나19 감염 위험국에서 오는 입국자에 대한 격리를 강화하는 데 있다고 밝혔다.

베네트 총리는 "일상생활과 경제에 최소한의 타격을 주면서 이스라엘 시민을 최대한으로 보호하려고 한다"며 "제한 조치 대신 마스크, 봉쇄 대신 백신"이라고 강조했다.

그는 "젊은 층의 백신 접종률을 추가로 끌어올리는 것이 관건"이라며 백신 잔여분의 유통기한이 끝나기 전에 서둘러 접종해달라는 내용의 '젊은 층에게 보내는 서한문'을 발표하기도 했다.

백신 접종 연령을 12세 이상으로 확대한 이스라엘은 현재 국민의 약 62%가 최소 1회 백신 접종을 했고, 59%는 화이자 또는 모더나 백신 2회 접종을 모두 완료했다.

이스라엘 공중 보건 전문가들은 높은 백신 접종률로 인해 최근의 변이 바이러스 확산이 이전의 코로나19 확산과 다른 양상을 보인다고 말했다.

예루살렘 하다사 대학 메디컬센터의 요람 웨이스 소장은 "델타 변이 확진자 증가에도 코로나19 입원 병동은 비어있는 상태"라면서 "여전히 경계심을 늦추지 말아야 하겠지만 이전과 다른 상황 속에서 바이러스와 맞붙고 있다"고 설명했다.

WP는 "세계에서 가장 빠르게 백신 접종을 한 이스라엘이 백신과 변이의 대결이 어찌 될지 가늠해 볼 수 있는 첫 국가가 됐다"고 분석했다.

