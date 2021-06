[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 민선 7기 취임 3주년을 맞이해 김종식 목포시장이 29일 오전 10시 목포시청 4층 대회의실서 기자회견을 열고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr