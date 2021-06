신세계푸드, ‘밀크앤허니 치아바타 피자샌드’ 3종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드가 1인용 피자 ‘밀크앤허니 치아바타 피자샌드’ 3종을 출시했다고 29일 밝혔다.

신세계푸드는 최근 1인 가구 비중이 높아지면서 요리에 많은 시간과 비용을 들이지 않고 간편하게 먹을 수 있는 소용량 ‘핸디푸드’ 형태의 간편식이 호응을 얻고 있다는 점에 주목했다.

이에 신세계푸드는 혼자 먹기에 부담스러운 피자를 혼자서 손쉽게 즐길 수 있는 핸디푸드 형태로 개발한 ‘밀크앤허니 치아바타 피자샌드’ 3종을 선보였다.

‘밀크앤허니 치아바타 피자샌드’ 3종은 신세계푸드만의 노하우를 담은 블랙 올리브 치아바타를 활용했다. 치아바타 빵 위에 불고기, 콘샐러드, 포테이토 등 고객들의 선호도가 높은 피자토핑 각 3종류에 치즈를 얹은 제품으로 별다른 조리기구 없이 간편하게 피자 본연의 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 전자레인지로 데웠을 때 눅눅해지지 않아 쫄깃한 식감을 즐길 수 있다.

‘밀크앤허니 치아바타 피자샌드’ 3종은 편의점 CU에서 구매할 수 있다. 가격은 각 3400원.

신세계푸드 관계자는 “이달 초 테스트 판매를 통해 편리함과 간편함을 추구하는 혼밥족에게 호응을 얻으면서 초기물량 1만2000개가 완판됐다”며 “앞으로도 고객들의 라이프 스타일에 맞는 형태의 메뉴를 지속적으로 개발해 선보일 계획이다’라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr