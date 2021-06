대한항공, 항공업계 오스카상 탔다…조원태 "임직원 헌신 덕분"

'ATW 올해의 항공사' 선정

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공은 세계적 항공 전문매체인 '에어 트랜스포트 월드(ATW)'로부터 '2021년 올해의 항공사'로 선정됐다고 29일 밝혔다. 시상식은 오는 10월 5일 미국 보스턴에서 진행될 예정이다.

ATW 올해의 항공사 상은 글로벌 항공업계의 오스카상으로 불릴 정도로 권위있는 상이다. ATW에서 편집장들과 애널리스트들로 구성된 글로벌 심사단을 구성해 재무안정성, 사업운영, 고객서비스, 지속가능성, 안전 등 요소를 종합적으로 평가해 매년 한 해 최고의 항공사를 선정한다. 지난 1974년부터 시작해 올해로 47회를 맞았다.

조원태 한진그룹 회장은 “이번 ATW 올해의 항공사 선정은 코로나19라는 최악의 상황을 함께 견뎌준 우리 임직원들의 헌신과 희생 덕분”이라며 “글로벌 커뮤니티를 연결하며 탁월한 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력해 나가겠다”고 말했다.

대한항공은 코로나19 팬데믹 이후 전 세계 하늘길이 막힌 가운데에서도 글로벌 항공사 중 유일하게 2020년 2분기부터 2021년 1분기까지 네 분기 연속 영업이익을 기록한 바 있다. 특히 코로나19로 인해 여객 부문이 멈춰선 상황에서 보유하고 있던 대형 화물기단의 가동률을 높이고 화물전용 여객기와 좌석장탈 여객기 등을 적극 활용해 항공화물 시장을 공략한 것이 주효했다.

아시아나항공 인수 결정을 통한 포스트 코로나 시대의 글로벌 항공업계 선도 역량, 유상증자 등 자본확충으로 부채비율을 200%대까지 낮춘 점 등이 높은 점수를 얻었다.

코로나19에 대한 방역 대응도 우수했다는 평가다. 대한항공의 자체적인 코로나19 통합 방역 프로그램인 '케어 퍼스트'를 통해 여행단계별 방역 활동을 홍보하는 한편 비대면 서비스를 확대했다. 이를 통해 스카이트랙스로부터 코로나19 부문 최고 등급인 5 스타를 받은 바 있다.

대한항공은 "ATW 올해의 항공사 선정을 토대로 글로벌 항공업계에서의 위상을 한층 더 공고히 한다는 계획"이라며 "특히 아시아나항공 인수·통합을 토대로 세계 10위권 항공사로 도약하기 위해 국내·외에서 진행 중인 기업결합심사 절차에도 적극 협조해 나갈 예정"이라고 설명했다.

