이디야커피, 한솔제지와 친환경 업무협약 체결

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 한솔제지와 친환경 사회 실현을 위한 업무협약을 맺었다고 29일 밝혔다.

28일 서울시 강남구 본사 사옥에서 열린 협약식에는 문창기 이디야커피 ESG위원장과 한철규 한솔제지 대표가 참석했다.

이디야커피는 협약을 통해 ESG경영 확대와 동시에 환경 가치 실현을 강화할 계획이다. 다음 달 1일부터 전국 직영점부터 한솔제지의 ‘테라바스’ 기술력을 더한 친환경 종이컵을 매장 내 테이크아웃용으로 사용되는 컵으로 활용할 예정이다.

테라바스는 ‘자연을 담는 용기’라는 뜻으로 플라스틱의 일종인 폴리에틸렌(PE) 코팅을 하지 않아 재활용이 가능한 친환경 종이 용기다.

이디야커피와 한솔제지는 ▲이디야커피 매장 내 일회용품의 친환경 제품 전환 ▲친환경 제품 적용 확대 ▲일회용 제품의 재활용 방안 검토 등 두 회사의 친환경 사업을 위한 협력을 강화하기로 했다.

문 위원장은 “한솔제지와 이번 협약을 통해 대한민국 커피업계뿐만 아니라 식품업계 전체에 환경을 위한 활동이 보다 많아지길 바란다”며 “이디야커피는 상생 가치 실현은 물론 환경 가치 실현 역시 선도하는 기업이 되겠다”고 말했다.

한 대표는 “국내외 유수 기업들이 플라스틱 소재의 대안으로 재활용성과 생분해성이 우수한 종이 소재를 선택하고 있다”며 “이디야커피와 함께 친환경 소재 개발에 집중하는 것은 물론 앞으로도 지속적인 R&D 투자 확대를 통해 다양한 분야에 적용 가능한 친환경 소재와 제품을 선보일 것”이라고 했다.

