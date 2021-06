[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 28일 오후 양평2동 청소년 자율문화공간 선유다락에서 양평2동 국공립어린이집 학부모와 소통하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 양평2동 어린이집 재원 학부모 10명과 보육, 돌봄, 교육환경 등 구정에 바라는 점에 대해 격의없이 소통하고 보육 고충, 건의사항 등의 의견을 귀담아 들었다.

채현일 구청장은 "보육 인프라 구축과 공공보육 기반 강화 등 제안내용을 꼼꼼히 검토하여 구정에 적극 반영할 수 있도록 힘쓰겠다"며 "영등포가 아이 키우기 좋은 보육 으뜸도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

