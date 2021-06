[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 28일 오전 중랑구보훈회관운영협의회 주관으로 국가유공자 및 유가족 100여 명을 초청, ‘제19회 보훈대상자 한마음 행사’를 진행했다.

이날 행사에서는 보훈문화 활성화에 앞장선 모범회원 등 30명에게 감사패와 표창장을 수여, 보훈대상자를 위로하는 축하공연을 진행했다.

구는 국가유공자와 그 가족에 감사와 존경의 마음을 전하기 위해 2003년부터 매년 한마음 행사를 개최해 왔다.

더불어 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례에 따라 4100여 명의 대상자에게 보훈예우 수당 및 위문금을 지원하는 등 예우 강화에 힘쓰고 있다.

류경기 중랑구청장은 “나라를 위해 젊음을 바친 분들의 희생과 헌신을 마음 속 깊이 새길 수 있었던 시간이었다”며 “앞으로도 국가유공자와 유가족의 예우 강화와 보훈문화 확산을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

