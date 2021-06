양산시립박물관, 내달 1일부터 운영 재개

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시립박물관은 사회적 거리두기 완화에 따라 7월 1일부터 박물관 시설 운영을 재개한다고 28일 밝혔다.

이로써 단체 관람 및 전시해설, 대관, 가족영화 상영, 청소년 봉사활동이 재개된다.

단체관람과 전시해설은 관람 2일 전까지 온라인을 통해 사전예약하면 되며, 거리두기 준수를 위해 입장 인원이 제한될 수 있다.

대관 신청은 박물관 홈페이지에서 사용예정일 두 달 전부터 접수할 수 있다.

박물관 대강당(40석) 및 양산문화원 공연장(100석) 좌석 수가 제한되며, 주최 측은 방역 수칙 준수 철저 및 코로나19 방역에 협조해야 한다.

이 밖에도 청소년 봉사활동 운영 재개, 3D 영상 및 주말 가족영화 상영 등 박물관 프로그램 운영을 재개해 코로나19로 지친 시민들에게 일상의 활력을 불어넣는다.

기타 자세한 사항은 박물관 홈페이지에서 확인하거나 박물관 운영 담당으로 문의하면 된다.

박물관 관계자는 “거리두기 완화에 따른 박물관 시설 운영을 1년여만에 재개하게 됐다”며 “방역을 최우선으로 해 운영하는 만큼 관람객들도 방역 지침을 꼭 준수해달라”고 당부했다.

