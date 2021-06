[아시아경제 박형수 기자] KH일렉트론은 자회사 하루엔터테인먼트가 ‘핑크퐁 아기상어’ IP를 기반으로 개발한 캐주얼 게임의 비공개 FGT(Focus Group Test)를 진행했다고 28일 밝혔다.

하루엔터는 1000여개가 넘는 스테이지를 클리어 하는 방식의 ‘싱글플레이’와 101명이 동시에 경쟁할 수 있는 ‘배틀로얄’ 모드로 핑크퐁 아기상어 IP 게임을 개발하고 있다.

게임의 가장 큰 특징은 PC 및 모바일 환경에서 접속이 가능한 멀티플랫폼으로 장소나 환경에 구애받지 않고 게임할 수 있다는 점이다. 캐릭터를 육성할 수 있는 RPG 요소도 포함하고 있다.

비공개 테스트는 ‘101명 배틀로얄 모드’의 안정성과 호환성에 대한 스트레스 테스트를 중점으로 진행한다. 테스트에는 유명 인플루언서와 게임 전문 파워블로거가 참여한다.

