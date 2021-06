사천시, ‘2021 사천 에어쇼’ 자원봉사자 1000명 모집

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 사천시가 28일부터 7월 30일까지 ‘2021 사천에어쇼’에서 활동할 자원봉사자 1000명을 모집한다.

모집 분야는 행사 운영 지원, 행사장 안내, 편의시설 운영, 셔틀버스 탑승 안내 등 7개 분야이며, 자원봉사자는 신청일 현재 고등학생 이상의 봉사 정신이 투철한 자로 1365 자원봉사포털에서 신청받고 있다.

자원봉사자 최종 선발은 9월 초 사천에어쇼 홈페이지와 개별 SMS로 통지하고, 근무지는 자원봉사자의 편의와 접근성을 고려해 배치할 예정이다.

자원봉사자에게는 1일 8시간 이내의 자원봉사 실적 인정, 실비지원(교통비 1일 2만원), 중식 제공, 상해보험 가입, 모자, 조끼 및 소정의 기념품을 제공하고, 자원봉사 기간 중 우수봉사자에게는 사천시장 표창도 수여할 예정이다.

더욱 자세한 사항은 사천에어쇼 홈페이지를 참고하거나 사천에어쇼추진위원회, 사천시자원봉사센터로 문의하면 된다.

사천시 관계자는 “지금까지 각계각층의 자원봉사자들이 참여하면서 사천에어쇼는 성공적으로 행사가 진행된 것”이라며 “올해 행사에도 많은 시민이 자원봉사자로 참여해 주길 바란다”고 말했다.

한편 2021 사천에어쇼는 오는 10월 28일부터 4일간 사천 비행장, 사천종합운동장, 사천문화예술회관 등에서 대한민국 공군(제3훈련비행단), 경상남도, 사천시, 한국항공우주산업의 공동 주최로 개최된다.

